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Почти 150 вылетов совершила санавиация в Нижегородской области в 2026 году

Было эвакуировано более 130 пациентов в тяжелом состоянии.

Источник: Живем в Нижнем

С января по июнь 2026 года вертолеты санитарной авиации в Нижегородской области совершили почти 150 вылетов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

За полгода бригады медиков эвакуировали свыше 130 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе 20 детей. В спасении нижегородцев задействовали вертолет «Ансат» отечественного производства, который оборудован монитором, дефибриллятором, аппаратами ЭКГ и ИВЛ, средствами иммобилизации, электронной системой для дозированного введения препаратов.

Всего на территории региона насчитывается порядка 50 вертолетных и посадочных площадок, часть из них — при медицинских учреждениях. Круглосуточно работает площадка на базе Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко. При необходимости вертолет может приземлиться в аэропорту имени В. П. Чкалова.

Помимо этого завершено строительство площадки в «Квартале здоровья» при больнице имени академика Б. А. Королёва. Ее начнут использовать для оперативной доставки пациентов после получения авиационного паспорта.

Площадки в Нижнем Новгороде оборудованы системами «Ночной старт», а в Шахунье, Урене, Арзамасе, Починках и Выксе — автономными мобильными светотехническими комплексами для эвакуации в любое время суток. Вертолет также может произвести посадку на необорудованных площадках за счет полозкового типа шасси.

«В нынешнем году чаще всего вылеты совершались в Урень, Шахунью, Арзамас и Починки, при этом география полетов охватывает все районы области», — рассказал главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов.

По информации регионального министерства здравоохранения, чаще всего помощь санавиации требовалась пациентам с болезнями системы кровообращения — в 59% случаев.

Напомним, что работа санитарной авиации ведется в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее мы писали, что нижегородские врачи удалили пациенту «камень дачника».