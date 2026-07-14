Почти 150 вылетов совершила санавиация в Нижегородской области в 2026 году

Всего на территории региона насчитывается порядка 50 вертолетных и посадочных площадок, часть из них — при медицинских учреждениях. Круглосуточно работает площадка на базе Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко. При необходимости вертолет может приземлиться в аэропорту имени В. П. Чкалова.