В Калининграде приступили к расчистке стрелкового хода у башни Дона. Специалисты убирают грунт с помощью бобкэта и миниэкскаватора. К работам приступили в понедельник, 13 июля.
Как уточнили в Музее янтаря, учреждение продолжает заниматься сохранением исторического комплекса. В 2025 году завершили ремонт кровли порохового склада, которая треснула во время землетрясения в 2004-м. Благодаря восстановлению и усилению крыша над экспозицией не будет протекать.
Сейчас подрядчик начал расчистку стрелкового хода вдоль оборонительной стены, которая идёт от башни Дона к Росгартенским воротам. «Во-первых, мы возвращаем первоначальный, исторический облик башне и укреплениям. А во-вторых, извлечение грунта будет способствовать сохранности здания. Эти кубометры земли, которые ссыпали в послевоенный период, мешали оттоку воды. Во время обильных дождей грунт пропитывался влагой, с внешней стороны намокали оборонительная стена, стены кордегардии и порохового склада. То есть мы одновременно исключаем негативное воздействие воды на стены и открываем новые пространства», — прокомментировал директор Музея янтаря Константин Петунин.
По контракту выемку грунта должны завершить до 15 сентября, однако подрядчик планирует закончить раньше. Работы проводят на деньги субсидии министерства по культуре и туризму.
Договор на расчистку стрелкового хода заключили с компанией «Эталстрой». Стоимость контракта составляет 2,6 миллиона рублей.
Башня Дона — объект культурного наследия федерального значения. Сооружение построили в Кёнигсберге на юго-восточном берегу Верхнего пруда в 1853 году. По своим характеристикам оно практически идентично башне Врангеля.
Во время штурма Кёнигсберга в 1945 году здесь водрузили Красное Знамя. В послевоенный период в башне размещались склады. В 1979 году открыли Музей янтаря.