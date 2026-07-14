Для парков Калининграда хотят установить максимальное число туристов в день

Речь в частности идёт о парке имени Макса Ашманна и Южном парке. Предлагается утвердить положения об особенностях их посещения и предельно допустимую рекреационную ёмкость при осуществлении туризма (максимальное количество людей, которое может одновременно находиться на территории без разрушения природной среды и с сохранением психологического комфорта для самих отдыхающих). Для Южного парка показатель предлагается установить на уровне 1599 человек в день, для парка имени Макса Ашманна — 4544 человека в день.