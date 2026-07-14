Для парков Калининграда хотят установить максимальное число туристов в день

В Калининграде планируют утвердить правила организации и осуществления туризма на особо охраняемых природных территориях местного значения. Проект соответствующего постановления опубликовали на сайте горадминистрации.
Речь в частности идёт о парке имени Макса Ашманна и Южном парке. Предлагается утвердить положения об особенностях их посещения и предельно допустимую рекреационную ёмкость при осуществлении туризма (максимальное количество людей, которое может одновременно находиться на территории без разрушения природной среды и с сохранением психологического комфорта для самих отдыхающих). Для Южного парка показатель предлагается установить на уровне 1599 человек в день, для парка имени Макса Ашманна — 4544 человека в день.
При осуществлении туризма на территории парков предлагается в числе прочего использовать специально оборудованные для этого места, соблюдать запрет на нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также запрет на кормление животных. Передвижение с использованием транспортных средств и средств индивидуальной мобильности вне предназначенных для этого дорог и маршрутов запрещается.
Кино-, видео- и фотосъёмка в процессе осуществления туризма должны проводиться методами, не вызывающими беспокойство объектов животного мира и не влияющими на естественный ход природных процессов. Любые преднамеренные манипуляции с объектами животного и растительного мира для обеспечения лучших условий кино-, видео- и фотосъёмок (подгон или вспугивание объектов животного мира, изъятие из грунта объектов растительного мира) запрещаются.
Проект вынесен на общественные обсуждения. Они продлятся до 24 июля.