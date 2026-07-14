Ростовское нефтехранилище признано банкротом с долгом в 3,4 млрд рублей

Требования ПАО «Промсвязьбанк» были удовлетворены судом. В отношении должника суд ввел процедуру наблюдения до 12 декабря 2024 года. Срок процедуры продлевали несколько раз, и за это время сумма требований кредиторов увеличилась до 3,4 млрд руб.