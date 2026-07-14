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Для школьников микрорайона Тихие Зори скорректировали сроки подачи заявлений в школу № 23

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Родители будущих учеников школы № 23 в микрорайоне Тихие Зори уже могут подать документы на зачисление в новое учебное заведение. Сроки приема заявлений были скорректированы после обращений жителей Красноярска в социальных сетях главы города Сергея Верещагина.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Родители будущих учеников школы № 23 в микрорайоне Тихие Зори уже могут подать документы на зачисление в новое учебное заведение. Сроки приема заявлений были скорректированы после обращений жителей Красноярска в социальных сетях главы города Сергея Верещагина.

Подать заявление о приеме ребенка на обучение можно одним из трех удобных способов: через портал «Госуслуги»; отправив документы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; лично в школе по адресу: ул. Парашютная, 8, кабинет 104.

Прием документов в школе осуществляется по следующему графику:

понедельник, вторник, четверг — с 12:00 до 17:00;

среда, пятница — с 09:00 до 12:00.

Напомним, новое здание школы № 23 на улице Лесников в микрорайоне Тихие Зори планируется открыть 1 сентября.