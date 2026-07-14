Два авиарейса задержаны в Нижнем Новгороде 14 июля

В нижегородском аэропорту «Чкалов» 14 июля зафиксированы задержки двух рейсов «Аэрофлота». Сведения об изменении расписания размещены на электронном табло авиаузла.
Лайнер, выполняющий рейс SU‑800 по маршруту Нижний Новгород — Анталья, отправится на два часа позже запланированного времени: не в 16:05, а в 18:05.
Другой рейс, SU‑1227 (Нижний Новгород — Москва), также не уложился в график: вместо 17:40 14 июля вылет состоится лишь в 1:40 уже 15 июля.
Ранее авиарейс Нижний Новгород — Сочи задержали почти на 18 часов.