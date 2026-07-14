Белгородские строители коммуникаций потребовали 368 млн с питерской стройфирмы

По данным Rusprofile, ООО «Энергостройпроект» было зарегистрировано в Белгороде в феврале 2016 года. Компания специализируется на строительстве инженерных коммуникаций водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Единственным учредителем с долей 50% в уставном капитале выступает Дмитрий Сорокин (кто владеет остальной долей — неизвестно). Генеральный директор — Сергей Моисеев. Выручка «Энергостройпроекта» в 2025 году составила 2,1 млрд руб., что на 3% ниже уровня 2024 года (2,2 млрд). При этом компания вышла из убытка в 104 млн руб., полученного годом ранее, и зафиксировала чистую прибыль в 8,5 млн руб.