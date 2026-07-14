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Экологи взяли пробы воды в реке Тунгуча, которая покрылась белой пеной

Также оттуда шел едкий запах.

Источник: Комсомольская правда

Экологи взяли пробы воды в реке Тунгуча, которая покрылась белой пеной и издавала едкий запах. Пробы отобраны в Иныше, районе села Иштеряково и месте впадения Тунгучи в реку Авлашка. Результаты анализов пока неизвестны.

В мае 2026 года после жалоб местных жителей на пену и зловония проводилась проверка реки на участке 4,5 километра от промплощадки ПАО «Нижнекамскнефтехим». Пробы взяли в шести точках, исследовав 22 показателя.

Обнаружены превышения ПДК нитритов, аммонийных соединений и органических веществ, что указывает на сброс неочищенных сточных вод. Превышения зафиксированы и в почве вдоль реки. Минэкологии направило данные в Росприроднадзор и прокуратуру для поиска источника загрязнения.

Напомним, Минэкологии не обнаружило превышение ПДК загрязнения воздуха в Казани. Жители Казани пожаловались на запах газа в воздухе.