«Семейная зарница» в Липецкой области объединила 20 команд

Кроме того, участников ждала станция по оказанию первой медицинской помощи, где взрослые и дети применяли на практике навыки наложения жгутов, шин и сердечно-легочной реанимации. Организаторы подготовили тестирование, где команды отвечали на вопросы по истории России. Отдельным испытанием стало выживание в экстремальных условиях: семьям предстояло за ограниченное время развести костер, используя только подручные природные материалы.