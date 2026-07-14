«Семейная зарница» в Липецкой области объединила 20 команд

Региональный этап Всероссийской игры «Семейная зарница» прошел 4 июля в Липецкой области по нацпроекту «Молодёжь и дети». В соревнованиях приняли участие 20 семейных команд из всех муниципалитетов, сообщили в региональном управлении информационной политики.
На этапе радиационной, химической и биологической защиты конкурсанты демонстрировали навыки использования средств индивидуальной защиты. В блоке огневой подготовки участники соревновались в неполной разборке и сборке автомата Калашникова и выполняли упражнения по метанию гранат. Также была организована классическая полоса препятствий, включающая «мышеловку», бег с препятствиями, преодоление барьера и проверку координации.
Кроме того, участников ждала станция по оказанию первой медицинской помощи, где взрослые и дети применяли на практике навыки наложения жгутов, шин и сердечно-легочной реанимации. Организаторы подготовили тестирование, где команды отвечали на вопросы по истории России. Отдельным испытанием стало выживание в экстремальных условиях: семьям предстояло за ограниченное время развести костер, используя только подручные природные материалы.
По итогам состязаний первое место заняла семья из Хлевенского округа. Она представит Липецкую область в финале игры, который состоится в сентябре в Волгоградской области. Готовить семью-победителя будет наставник из числа ветеранов специальной военной операции.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.