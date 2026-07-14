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В Красноярске завершили расследование дела о нападении на журналистов

В Красноярске завершили расследование уголовного дела о воспрепятствовании работе журналистов. Фигурантами стали 57-летний мужчина и 62-летняя женщина.

В Красноярске завершили расследование уголовного дела о воспрепятствовании работе журналистов. Фигурантами стали 57-летний мужчина и 62-летняя женщина, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, 21 апреля съемочная группа программы «Проверка» телекомпании ТВК снимала материал в центре досуга и отдыха для детей на проспекте Свободном.

Собственники здания заметили съемку и потребовали от журналистов прекратить работу. После этого, как считают следователи, мужчина и женщина стали мешать оператору и корреспонденту, применили к ним насилие, не опасное для жизни и здоровья, а также повредили камеру.

Дело расследовали по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенном с насилием. Во время следствия обвиняемые полностью возместили материальный ущерб. Материалы уголовного дела направили в прокуратуру. Там решат вопрос об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче дела в суд.

Напомним, что это не единственный случай нападения на журналистов «Проверки». Ранее был осужден мужчина, который сорвал съемки программы и сломал дорогостоящую камеру.