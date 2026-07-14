«Ростов» подписал 23-летнего полузащитника Ярослава Михайлова

Игрок является воспитанником академии «Зенита», где выступал за команды клубной системы. Кроме того, Ярослав Михайлов играл за немецкий «Шальке 04», нижегородский «Пари НН», «Оренбург» и молодежные сборные России. Предыдущий сезон полузащитник провел в «Зените», где стал чемпионом России.