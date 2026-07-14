На содержание моста через Оку в Нижегородской области выделят 100 млн рублей

Контракт рассчитан почти на два года — до 30 июня 2028 года. Общая сумма — 100,09 миллиона рублей. Деньги будут выделять поэтапно: в этом году — до 16,1 миллиона, в следующем — больше 50 миллионов, а в 2028-м — еще почти 34 миллиона рублей.