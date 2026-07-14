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На содержание моста через Оку в Нижегородской области выделят 100 млн рублей

Подрядчика определят уже 16 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Более 100 млн рублей выделят власти на содержание наплавного моста через Оку, соединяющего Павлово, Тумботино и Гороховец. Средства на эти цели заложены в областном бюджете.

Информация о выборе подрядчика появилась на сайте госзакупок. Подвести итоги торгов планируется 16 июля.

Заказчик — ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог». Победитель тендера должен будет следить за мостом круглые сутки: монтировать и демонтировать переправу по графику, вовремя устранять любые повреждения и гарантировать, что по мосту безопасно ездить. Также ему придется использовать специальную технику — буксирные катера, и поддерживать мост в идеальном состоянии по всем ГОСТам.

Контракт рассчитан почти на два года — до 30 июня 2028 года. Общая сумма — 100,09 миллиона рублей. Деньги будут выделять поэтапно: в этом году — до 16,1 миллиона, в следующем — больше 50 миллионов, а в 2028-м — еще почти 34 миллиона рублей.