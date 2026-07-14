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Губернатор Бочаров: аграрии Волгоградской области обеспечены ГСМ для уборки

Ситуацию с отгрузкой топлива, остаткам топлива в хозяйствах по каждому району и в целом по региону ежедневно отслеживает областной оперштаб.

Выездное заседание президиума совета при губернаторе по развитию сельских территорий и АПК прошло в Октябрьском районе. Обсуждались вопросы проведения уборочной кампании.

Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, регионом уже собрано 1,5 млн тонн зерна.

«Поздравляю Волгоградскую область, наших хлеборобов с первым хорошим результатом», — отметил глава региона, выразив уверенность, что все целевые индикаторы будут выполнены.

Получен и первый урожай овощей открытого грунта — собрано около 30 тысяч тонн огурцов и капусты, лука и томатов, других ранних овощей. Урожайность составила 31−32 тонны с гектара, раннего картофеля, сбор которого только начинается — около 30 тонн.

Губернатор сообщил, что область постоянно взаимодействует с Минисельхозом и Минэнерго РФ, а также поставщиками топлива.

«Ситуацию с отгрузкой топлива, остаткам топлива в хозяйствах по каждому району и в целом по региону ежедневно отслеживает областной оперштаб, принимая необходимые решения», — сказал глава региона, подчеркнув, что обеспеченность топливом для уборки достаточна.

Андрей Бочаров также отметил, что основу для выполнения поставленных перед областью задач по обеспечению продовольственной безопасности создает, в частности активная господдержка — она доведена в объеме 1,3 млрд рублей или 60% от запланированного на 2026 год объема прямого финансирования.

Ранее сообщалось, что в планах волгоградских аграриев собрать 5,5 млн тонн зерновых.