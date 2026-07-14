Губернатор Бочаров: аграрии Волгоградской области обеспечены ГСМ для уборки

Андрей Бочаров также отметил, что основу для выполнения поставленных перед областью задач по обеспечению продовольственной безопасности создает, в частности активная господдержка — она доведена в объеме 1,3 млрд рублей или 60% от запланированного на 2026 год объема прямого финансирования.