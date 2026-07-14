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Студенты-медики получили первый опыт работы в настоящей больнице

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Студенты младших курсов Красноярского государственного медицинского университета прошли производственную практику в межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича. Для многих она стала первым знакомством с работой в условиях реального стационара.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Студенты младших курсов Красноярского государственного медицинского университета прошли производственную практику в межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича. Для многих она стала первым знакомством с работой в условиях реального стационара.

Будущие медики выполняли обязанности санитаров и помощников медицинских сестер, работали в палатах, процедурных и перевязочных кабинетах. Под руководством наставников они учились ухаживать за пациентами, делать инъекции, проводить перевязки и осваивали другие базовые медицинские навыки.

Практиканты также участвовали в санитарно-просветительской работе с пациентами, развивая навыки общения, которые необходимы будущим врачам.

Практику в БСМП прошли не только российские студенты, но и обучающиеся из Гвинеи, Анголы, Египта и Марокко. После ее завершения многие иностранные студенты решили продолжить работать в больнице в качестве младшего медицинского персонала.

В краевом минздраве отмечают, что производственная практика помогает будущим врачам быстрее адаптироваться к профессии, получить первые практические навыки и сделать более осознанный выбор медицинской специальности.