В Красноярске завершают благоустройство «Серебряного дворика» по инициативе жителей

В Свердловском районе Красноярска завершается благоустройство общественного пространства у дома № 131 на улице Алёши Тимошенкова. Проект «Серебряный дворик» появился по инициативе жителей микрорайона Водники и стал одним из первых объектов, которые в этом году сдают в городе по программе инициативных проектов. [caption id= «attachment_371320» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Еще несколько лет назад здесь не было благоустроенного места для отдыха, а на месте будущего сквера находился брошенный автохлам. Жители близлежащих домов вместе с управляющей компанией предложили обустроить территорию и разделить ее на зоны тихого и активного отдыха. В прошлом году подрядчик демонтировал бетонные конструкции, которые мешали реализации проекта, сделал откосы вдоль новой детской игровой зоны, уложил травмобезопасное покрытие, установил футбольные ворота, баскетбольные кольца и щиты. Также в сквере появились лавочки, урны, освещение и зеленые насаждения. На первый этап благоустройства направили более 8,5 млн рублей. [caption id= «attachment_371322» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Уже в этом году инициативная группа решила продолжить работу и подготовила еще один проект для оставшейся части пространства. Совместно с управляющей компанией жители составили смету и защитили проект на конкурсной комиссии. Теперь здесь оборудованы качели, скамейки, площадка для воркаута и детский игровой комплекс. После завершения основных работ вокруг парковки засеют газон, высадят деревья и кустарники. Жители будут гулять, заниматься спортом, дети будут играть в футбол и баскетбол. Самое главное, что люди участвуют в процессе реализации, контролируют ход работ и расходование денежных средств. Это хорошая коллаборация между администрацией и жителями города, — отметил депутат Красноярского городского совета Артемий Любушкин. [caption id= «attachment_371319» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] При этом для участия в инициативном бюджетировании подходят не все участки. Территория должна соответствовать установленным требованиям: она не должна быть дворовой и при этом должна подходить для реализации проекта местного значения. После этого принимается постановление главы города о возможности реализации проекта, затем начинается проектирование и выделение средств. Бывают случаи, когда нет финансового софинансирования, но есть трудовое участие. Люди могут помочь при проектировании, посадке деревьев или на субботниках, — пояснила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова. [caption id= «attachment_371317» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Всего в 2026 году в Красноярске реализуются восемь инициативных проектов. Их основная идея — дать инициативным группам жителей и организациям возможность самим определять приоритетные проекты по вопросам местного значения, участвовать в их реализации и контролировать результат.