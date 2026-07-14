Ветеран СВО помогает боевым товарищам

«Мне написали: оператор-наводчик штурмовой роты. Я даже не понимал, что это такое. Для меня это были просто слова. Я не понимал, что штурм — сложно», — говорит Марат. Позывной ему дали ещё с первой срочной службы — Финн. Всё время объяснял, как пишется фамилия. Мол, как финский, только впереди В. С тех пор так и пошло. И ничего не стал менять, сославшись на бойцовские традиции.