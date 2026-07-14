Канавинский мост отремонтируют впервые с 1971 года

Впервые за более чем 50 лет на Канавинском мосту проведут ремонтные работы. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Канавинский мост ввели в эксплуатацию еще в 1933 году. А последняя реконструкция объекта проводилась в 1971 году и теперь, спустя полвека, его снова отремонтируют.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, предварительно планируется подготовить несколько вариантов реконструкции моста. Сроки проведения работ и объем финансирования установят после завершения предпроектной стадии.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородцам напомнили об изменении движения на новом Борском мосту.