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Канавинский мост отремонтируют впервые с 1971 года

Предварительно планируется подготовить несколько вариантов реконструкции.

Впервые за более чем 50 лет на Канавинском мосту проведут ремонтные работы. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Канавинский мост ввели в эксплуатацию еще в 1933 году. А последняя реконструкция объекта проводилась в 1971 году и теперь, спустя полвека, его снова отремонтируют.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, предварительно планируется подготовить несколько вариантов реконструкции моста. Сроки проведения работ и объем финансирования установят после завершения предпроектной стадии.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородцам напомнили об изменении движения на новом Борском мосту.