Охрану диких оленей усилили на Камчатке

Кроноцкий заповедник получил грузовой вездеход для охраны единственного крупного стада диких северных оленей на Камчатке. Машина поможет инспекторам и учёным круглый год добираться до удалённых кордонов, сообщили в заповеднике.
УАЗ «Профи» способен перевозить до полутора тонн груза и рассчитан на грунтовые дороги, грязь, песок и снег. На нём будут доставлять в тундру сотрудников, оборудование, топливо и продукты, а также выезжать на патрулирование заповедной территории.
Дикий северный олень занесён в Красную книгу. Единственное крупное стадо камчатской популяции сохранилось в Кроноцком заповеднике и насчитывает около 800 животных. Программу по его защите природоохранная территория вместе с благотворительным фондом развивает с 2024 года.
Учёные регулярно наблюдают за перемещениями оленей и появлением потомства. В начале июня им встречались лишь небольшие группы по два-три животных, а к концу месяца исследователи заметили стадо из 21 особи, в котором были три крупных самца и четыре родившихся весной детёныша.
«В дни с хорошей погодой над тундрами образуется марево, и на расстоянии, с которого мы ведём наблюдения, чтобы не тревожить животных, разглядеть пол оленя сложно», — рассказал заместитель директора по науке Кроноцкого заповедника, орнитолог Дмитрий Пилипенко.