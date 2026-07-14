Охрану диких оленей усилили на Камчатке

Учёные регулярно наблюдают за перемещениями оленей и появлением потомства. В начале июня им встречались лишь небольшие группы по два-три животных, а к концу месяца исследователи заметили стадо из 21 особи, в котором были три крупных самца и четыре родившихся весной детёныша.