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В Таганроге к отопительному сезону готовы 505 домов

В Таганроге к отопительному сезону 2026−2027 годов готовы 505 из 1082 многоквартирных домов и 16 из 76 котельных, обслуживающих жилой фонд. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В Таганроге к отопительному сезону 2026−2027 годов готовы 505 из 1082 многоквартирных домов и 16 из 76 котельных, обслуживающих жилой фонд. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Совместно с представителями Ростехнадзора проверены 6 из 9 теплоснабжающих организаций. Все выявленные замечания направлены предприятиям, для каждого составлены дорожные карты по их устранению. Проверка оставшихся трех организаций запланирована на август-сентябрь.

Крайний срок готовности — 25 октября 2026 года.