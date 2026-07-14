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Ураган снес бюст Ленина с пьедестала в Витебске

В Витебске ураганный ветер снес с пьедестала бюст Ленина.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске ураганны ветер снес бюст Ленина с пьедестала. Подробности рассказали в Витебском горисполкоме.

В понедельник, 13 июля, по Витебску прошлась настоящая стихия. Ураганный ветер повалил деревья, повредил кровли и строения, снес бюст Владимира Ленина в центре города рядом с художественным музеем и горисполкомом. Из-за упавших деревьев были повреждены четыре автомобиля. Деревья падали вблизи железнодорожного вокзала, в центре областного города, а также в других местах.

Бюст Ленина не устоял на пьедестале во время урагана. Фото: Витебский горисполком.

МЧС и коммунальные службы оперативно устраняли последствия урагана. Около 23.00 сообщили, что городские службы вернули на место и бюст Ленина, упавший после непогоды.

Здесь мы подробнее писали о том, что случилось в Витебске и Гомеле, где сильный ветер и ливень валил деревья и подтопил дома.

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