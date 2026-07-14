Больше полутора килограммов наркотиков нашли в обычной квартире в Нытве

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства: кто ещё мог быть причастен к организации схемы, куда именно планировали сбывать партии, были ли у задержанных сообщники в других городах. Также проверяется, не связаны ли они с крупными наркогруппировками. В УФСБ подчёркивают, что оперативные мероприятия продолжаются — не исключено, что появятся новые фигуранты и эпизоды.