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Красноярский полк ДПС приглашает мужчин работать инспекторами за зарплату от 65 тысяч рублей

Красноярский полк ДПС зовет мужчин работать инспекторами дорожно-патрульной службы. Вакансии открыты как для новичков, так и для действующих сотрудников.

Красноярский полк ДПС зовет мужчин работать инспекторами дорожно-патрульной службы. Вакансии открыты как для новичков, так и для действующих сотрудников.

Кандидатам необходимо гражданство РФ, водительское удостоверение категории «В», образование не ниже средне-специального, отсутствие судимости. Возраст для вновь принимаемых — до 50 лет. Военнообязанным нужен военный билет или приписное удостоверение — служба в полиции дает отсрочку от армии.

Зарплату предлагают от 65 тысяч рублей, плюс премии и матпомощь. График сменный, 2/2. Сотрудникам также положена компенсация за поднаем жилья (от 13 тысяч рублей в месяц), ежегодный оплачиваемый проезд к месту отпуска для сотрудника и одного члена семьи, отпуск от 40 до 60 суток в зависимости от выслуги, бесплатная медицина в ведомственных учреждениях.

Также предусмотрены:

возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения (строительства) собственного жилья; внеочередное устройство детей дошкольного возраста в детские сады; льготные путевки в санатории МВД РФ; льготные путевки в летний лагерь для детей сотрудников; 100-процентная оплата больничного листа и другое.

Обращаться по вопросам трудоустройства нужно по телефону 8 (391) 226−83−83 или присылать резюме на почту tkazynkina@mvd.ru.

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