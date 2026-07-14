Красноярский полк ДПС приглашает мужчин работать инспекторами за зарплату от 65 тысяч рублей

Зарплату предлагают от 65 тысяч рублей, плюс премии и матпомощь. График сменный, 2/2. Сотрудникам также положена компенсация за поднаем жилья (от 13 тысяч рублей в месяц), ежегодный оплачиваемый проезд к месту отпуска для сотрудника и одного члена семьи, отпуск от 40 до 60 суток в зависимости от выслуги, бесплатная медицина в ведомственных учреждениях.