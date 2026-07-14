Хабаровский космонавт Дубров полетит к МКС с амурским тигром

Уроженец Хабаровска Пётр Дубров сегодня, 14 июля, отправится на Международную космическую станцию в качестве командира пилотируемого корабля «Союз МС-29». Старт ракеты с космодрома Байконур запланирован на 17:48 по московскому времени. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
Вместе с Петром Дубровым в экипаж входят Герой России, космонавт Роскосмоса Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Им предстоит присоединиться к 75-й длительной экспедиции на Международной космической станции. На орбиту экипаж доставит научное оборудование, необходимое для проведения 38 исследований и экспериментов. Среди них — работы по прогнозированию солнечных вспышек, созданию автоматической системы контроля атмосферы для дальних пилотируемых полётов и испытаниям отечественного антропоморфного робота, которым можно будет управлять в режиме аватара при выполнении опасных задач.
Для Петра Дуброва это уже второй космический полёт. Во время первой экспедиции он провёл на орбите рекордные для российских космонавтов 355 суток.
Символично, что главным образом эмблемы миссии «Союз МС-29» стал амурский тигр — животное, с которым традиционно ассоциируется Дальний Восток. Как пояснили в Роскосмосе, тигр в прыжке символизирует храбрость экипажа и стремление к новым горизонтам. На эмблеме также изображены корабль «Союз» как символ надёжности и преемственности поколений, Международная космическая станция и флаги России и США, подчёркивающие международный характер миссии.
Пуск «Союза МС-29» Роскосмос будет транслировать в прямом эфире.