Хабаровский космонавт Дубров полетит к МКС с амурским тигром

Вместе с Петром Дубровым в экипаж входят Герой России, космонавт Роскосмоса Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Им предстоит присоединиться к 75-й длительной экспедиции на Международной космической станции. На орбиту экипаж доставит научное оборудование, необходимое для проведения 38 исследований и экспериментов. Среди них — работы по прогнозированию солнечных вспышек, созданию автоматической системы контроля атмосферы для дальних пилотируемых полётов и испытаниям отечественного антропоморфного робота, которым можно будет управлять в режиме аватара при выполнении опасных задач.