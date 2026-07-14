В Ленинградской области состоялся исторический фестиваль «Выборгский рубеж»

Исторический фестиваль «Выборгский рубеж» прошел 4 июля в городе Выборге Ленинградской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.
Гастрономической изюминкой события стала кулинарная программа, посвященная вкусам петровской эпохи. Она состоялась в ходе фестиваля русской кухни. Также на мероприятии приготовили старинное блюдо «ушное».
Помимо этого, на нескольких площадках развернулись масштабные реконструкции, передающие дух времени между XXI веком и эпохой Петра Великого. Кульминацией программы стал зрелищный водный парад судов с командами преображенцев и матросов, а затем — наглядная картина наступления петровских войск на шведов.
Для посетителей работали интерактивные площадки: можно было попробовать силы в фехтовании, пройти строевую подготовку, освоить барабанную дробь или написать послание гусиным пером. Кроме того, гостей ждали выступления музыкантов и мастер-классы по историческим танцам.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.