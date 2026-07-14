В Ленинградской области состоялся исторический фестиваль «Выборгский рубеж»

Помимо этого, на нескольких площадках развернулись масштабные реконструкции, передающие дух времени между XXI веком и эпохой Петра Великого. Кульминацией программы стал зрелищный водный парад судов с командами преображенцев и матросов, а затем — наглядная картина наступления петровских войск на шведов.