В 26 малых городах и селах Красноярского края обустраивают места отдыха

В Красноярском крае в 26 населенных пунктах благоустраивают общественные пространства. Работы идут по краевой программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
В городах, селах и поселках обновляют парки, скверы, набережные и центральные улицы. Там делают новые тротуары и дорожки, меняют освещение, устанавливают детские и спортивные площадки.
Работы идут в Кодинске, Уяре, Сосновоборске, Ужуре, Шарыпове, Енисейске, а также в Богучанах, Новобирилюссах, Новой Солянке, Лебяжьем, Пировском, Филимоново, Лугавском, Новоселово, Еловом, Верхнепашино, Большой Мурте, Нижней Пойме, Курагино, Шушенском, Ангарском, Таежном, Приморске, Балахте и Емельяново.
По словам заместителя министра строительства и ЖКХ края Ирины Котельниковой, в среднем на объектах выполнено около половины запланированных работ. Строители занимаются устройством тротуаров, бортовых камней, асфальтированием дорожек, укладкой брусчатки и бетонированием площадок.
Активнее всего работы идут на набережной в Ужуре, в парке отдыха в Новой Солянке, на аллее с торговыми рядами и зонами отдыха в Курагино, а также на центральной площади в Таежном. Завершить благоустройство всех объектов планируют к осени.
В городах края с населением больше 10 тыс. человек общественные пространства обновляют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 24 муниципалитетах появятся 33 новых места отдыха, которые жители выбрали во время голосования в прошлом году.