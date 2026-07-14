От грибка до ВПЧ: почему нельзя надевать новую одежду без предварительной стирки

— Высока вероятность заразиться им при примерке обуви. Если до этого туфли или кроссовки надевал человек с грибковой инфекцией, с большей вероятностью следующий посетитель станет обладателем микоза. Поскольку грибок любит влажную среду и может оставаться активным на ткани до нескольких недель, инфекция может передаться большому количеству людей. Если при этом у кого-то из людей будут царапины или ссадины на стопе, заражения не избежать, — предупредила Мескина.