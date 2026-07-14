Фестиваль «Воронеж фольклорный» в парке «Алые паруса» отменили

В Воронеже отменили проведение IX Губернского фестиваля «Воронеж фольклорный» (0+), который должен был состояться на площадке парка «Алые паруса». Об этом сообщили в региональном центре народного творчества и кино (ВОЦНТиК) во вторник, 14 июля.
Мероприятие, запланированное на субботу, 18 июля, не состоится по техническим причинам.
Отметим, что в текущем году программу фестиваля собирались посвятить Году единства народов России.
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