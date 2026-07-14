Фестиваль «Воронеж фольклорный» в парке «Алые паруса» отменили

В Воронеже отменили проведение IX Губернского фестиваля «Воронеж фольклорный» (0+), который должен был состояться на площадке парка «Алые паруса». Об этом сообщили в региональном центре народного творчества и кино (ВОЦНТиК) во вторник, 14 июля.