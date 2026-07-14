В России предложили оптимальную стратегию полета зондов к межзвездным объектам

Как отмечают разработчики этой стратегии, доцент МФТИ Махди Ахлумади и его коллеги, изучение межзвездных объектов сильно осложнено тем, что у отправляемых к ним зондов будет очень мало времени на перехват и изучение данных небесных тел. Это связано с непредсказуемой траекторией их движения и большой скоростью пролета через Солнечную систему. Ученые задумались, можно ли решить обе эти проблемы, разместив в разных точках на орбите вокруг Солнца сеть спутников с солнечными парусами.