В России предложили оптимальную стратегию полета зондов к межзвездным объектам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские ученые создали стратегию для осуществления полетов к залетевшим в Солнечную систему межзвездным объектам, которая позволит гарантированно перехватить подобные объекты независимо от направления его подлета. Ее использование при этом позволит на 30% сократить расход топлива на подобных астероидных миссиях, сообщила ТАСС пресс-служба МФТИ.
«Когда в Солнечную систему залетает объект из другой звездной системы, у ученых есть всего несколько месяцев, чтобы его изучить. Межзвездные кометы и астероиды движутся на огромной скорости и быстро покидают Солнечную систему. Разработанная учеными модель показывает, что для перехвата объекта с любого направления будет достаточно восьми аппаратов, расставленных на орбите Земли вокруг Солнца», — говорится в сообщении.
Как отмечают разработчики этой стратегии, доцент МФТИ Махди Ахлумади и его коллеги, изучение межзвездных объектов сильно осложнено тем, что у отправляемых к ним зондов будет очень мало времени на перехват и изучение данных небесных тел. Это связано с непредсказуемой траекторией их движения и большой скоростью пролета через Солнечную систему. Ученые задумались, можно ли решить обе эти проблемы, разместив в разных точках на орбите вокруг Солнца сеть спутников с солнечными парусами.
Когда телескопы обнаруживают межзвездный объект, система рассчитывает оптимальные траектории и время полета и выбирает спутник для выполнения миссии. Он включает ионные двигатели малой тяги и направляется к Солнцу. Используя его мощную гравитацию, аппарат ускоряется и совершает рывок в межзвездному гостю. Исследователи из МФТИ и Института прикладной математики РАН нашли способ радикально сократить расход топлива во время этого маневра путем стратегического использования паруса во время сближения с Солнцем.
«Во время падения к Солнцу спутник не складывает парус, а непрерывно регулирует угол его наклона, чтобы получить дополнительное ускорение от солнечных частиц в нужном направлении. В каждый момент времени наш алгоритм сравнивает нужный вектор оптимального ускорения с тем, что способен дать парус. И если парус не справляется, недостаток мгновенно компенсируют ионные двигатели», — пояснил Ахлумади, чьи слова приводит пресс-служба МФТИ.
Как показывают расчеты исследователей, данный подход позволит сократить расход топлива примерно на 30%, с 40 кг до 30 кг, при перехвате объекта, подобного астероиду Оумуамуа. В перспективе, это позволит изучать фактически каждый новый межзвездный объект при помощи очень небольшого числа аппаратов, предварительно выведенных на орбиту Земли, однако для этого инженерам потребуется создать солнечные паруса примерно в 40 раз легче, чем у ныне существующих космических аппаратов. Решение этой задачи откроет дорогу для получения первых образцов с объектов из других звездных систем, подытожили ученые.
О межзвездных объектах.
За последние годы астрономам удалось обнаружить три объекта, проникших в Солнечную систему из межзвездной среды. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года. Третий объект, межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта в июле прошлого года автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов.