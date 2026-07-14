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Эксперт назвала лучшее время для дневного сна

Врач объяснила, как правильно организовать дневной сон, чтобы он приносил пользу.

Источник: Freepik

Диетолог и нутрициолог Даниэль Смайли в беседе с изданием EatingWell заявила, что дневной сон обладает рядом преимуществ при условии выбора правильного времени для него.

Оптимальным периодом для послеобеденного отдыха Смайли назвала промежуток с 13:00 до 15:00. Как она пояснила, в это время суток наблюдается естественный спад энергии, поэтому отдых способствует бодрости и не нарушает ночной сон.

Продолжительность сна, по ее рекомендации, должна составлять от 10 до 30 минут.

Специалистка отметила, что своевременный дневной сон также способствует повышению концентрации внимания, росту продуктивности и улучшению настроения. По ее словам, результаты исследований свидетельствуют, что даже непродолжительный дневной отдых помогает организму восстановиться после умственного переутомления.

Смайли также указала, что дневной сон не может заменить полноценный ночной отдых.