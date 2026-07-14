«Опасное метеоявление»: МЧС предупредило волгоградцев о грозах

До конца суток 14 июля 2026 года в Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение. Главное управление МЧС России по региону сообщило об опасном метеорологическом явлении. Жителей региона предупредили о резком ухудшении погоды.
Грозы пройдут в северо-западных, северо-восточных и юго-восточных районах региона, а также и в областной столице. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду.
Волгоградцам избегать деревьев и открытых площадок во время грозы, в случае ЧП звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось о второй волне жары, которая надвигается на регионы России.
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