Полиция задержала курьера мошенников через минуты после получения 2 млн рублей от пенсионерки

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области задержали 22-летнюю девушку, прибывшую в регион из другой области. Она подозревается в мошенничестве — по указанию кураторов она выступала в роли курьера. Жертвой стала 54-летняя калининградка. Ей позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и убедил отдать деньги для их сохранности. Женщина…