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Полиция задержала курьера мошенников через минуты после получения 2 млн рублей от пенсионерки

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области задержали 22-летнюю девушку, прибывшую в регион из другой области. Она подозревается в мошенничестве — по указанию кураторов она выступала в роли курьера. Жертвой стала 54-летняя калининградка. Ей позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и убедил отдать деньги для их сохранности. Женщина…

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области задержали 22-летнюю девушку, прибывшую в регион из другой области. Она подозревается в мошенничестве — по указанию кураторов она выступала в роли курьера.

Жертвой стала 54-летняя калининградка. Ей позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и убедил отдать деньги для их сохранности. Женщина передала 2 миллиона рублей посыльной во дворе собственного дома.

Полицейские задержали подозреваемую через несколько минут после получения денег — она не успела перевести их дальше. Выяснилось, что девушка нашла предложение о заработке в мессенджере, а инструкции получала от кураторов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.