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Выходец из мэрии Белгорода будет управлять землей во Владимире

С 13 июля исполняющим обязанности начальника управления земельными ресурсами администрации города Владимира назначен Александр Иванов. Ранее господин Иванов работал в должности заместителя начальника управления экономического развития и инвестиций в Белгороде. Представил Александра Иванова коллегам мэр Владимира Сергей Волков.

Источник: Коммерсантъ

С 13 июля исполняющим обязанности начальника управления земельными ресурсами администрации города Владимира назначен Александр Иванов. Ранее господин Иванов работал в должности заместителя начальника управления экономического развития и инвестиций в Белгороде. Представил Александра Иванова коллегам мэр Владимира Сергей Волков.

Александр Иванов родился в Белгороде в 1984 году. Окончил Белгородский государственный университет (БГУ) по специальностям «прикладная математика и информатика», а также «финансы и кредит». Трудовой путь начинал в коммерческом секторе, после чего работал на различных должностях в государственных структурах Белгорода и Белгородской области.

«У Александра Сергеевича богатый управленческий опыт в различных направлениях муниципальной работы. Уверен, его профессионализм станет ценным вкладом в развитие Владимира», — заявил Сергей Волков.

В конце мая стало известно, что заместителем мэра Белгорода по безопасности был назначен Николай Лебедев. С августа 2022 года он занимал должность руководителя городского управления ГО и ЧС.

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