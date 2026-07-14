В Канске старшеклассники из трудового отряда сыграли в игру «Знатоки дорожных правил»

Во время обсуждений старшеклассники активно участвовали в дискуссиях, предлагая свои варианты решения задач. Это позволило взглянуть на знакомые дорожные знаки и разметку с новой точки зрения. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников: многие из них готовятся к получению водительских прав, поэтому вопросы о приоритетах движения и сигналах регулировщика не вызвали у них затруднений.