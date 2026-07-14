В Канске старшеклассники из трудового отряда сыграли в игру «Знатоки дорожных правил»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городской библиотеке имени А. И. Чехова (Кисловского) состоялась познавательная игра по правилам дорожного движения под названием «Знатоки дорожных правил». Мероприятие было организовано для старшеклассников, входящих в трудовой отряд.
Программа встречи была построена таким образом, чтобы превратить теоретические аспекты безопасности в увлекательную интеллектуальную игру.
Участники разделились на команды и прошли несколько тематических этапов, включающих вопросы и ситуации, с которыми сталкиваются водители. Ребята не только повторили уже известные им знаки и правила дорожного движения, но и узнали много нового.
Во время обсуждений старшеклассники активно участвовали в дискуссиях, предлагая свои варианты решения задач. Это позволило взглянуть на знакомые дорожные знаки и разметку с новой точки зрения. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников: многие из них готовятся к получению водительских прав, поэтому вопросы о приоритетах движения и сигналах регулировщика не вызвали у них затруднений.