В Калининградской области начали выдавать электронные сертификаты на «Подарок новорожденному»

В Калининградской области с начала 2026 года родителям новорождённых начали выдавать электронные сертификаты на «Подарок новорожденному». Всего оформили более 3,1 тысячи сертификатов, 67 из них — в электронном формате. Мера поддержки действует по решению губернатора Алексея Беспрозванных.
Электронный сертификат можно использовать для покупки товаров для детей, средств ухода и продуктов питания. Документ уже принимают «Детский мир» и розничная сеть Х5. В ближайшее время к проекту присоединятся маркетплейсы «Вайлдберриз» и «Озон». Сертификат привязывается к карте «Мир», и для большинства семей оформляется без заявления. Реквизиты карты можно отправить на сайте Центра соцподдержки населения. Заявление требуется только в отдельных случаях — при рождении за пределами региона, в частной клинике или при получении гражданства после рождения ребёнка.
Сумма поддержки составляет 10 тысяч рублей. Деньги резервируются в Федеральном казначействе и перечисляются продавцу только при оплате покупки. Сертификат действует год. Мера предоставляется без учёта дохода и имущества семьи всем женщинам при рождении малыша с 2026 по 2028 год. В бюджете на эти цели ежегодно заложено 75 миллионов рублей.