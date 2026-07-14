В Калининградской области начали выдавать электронные сертификаты на «Подарок новорожденному»

Электронный сертификат можно использовать для покупки товаров для детей, средств ухода и продуктов питания. Документ уже принимают «Детский мир» и розничная сеть Х5. В ближайшее время к проекту присоединятся маркетплейсы «Вайлдберриз» и «Озон». Сертификат привязывается к карте «Мир», и для большинства семей оформляется без заявления. Реквизиты карты можно отправить на сайте Центра соцподдержки населения. Заявление требуется только в отдельных случаях — при рождении за пределами региона, в частной клинике или при получении гражданства после рождения ребёнка.