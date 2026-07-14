Беспрозванных заметил, что в регионе есть проблема небольших пустых АЗС-должников

В Калининградской области выявлены автозаправочные станции с большими долгами перед поставщиками топлива. О проблеме, которая касается в основном отдаленных муниципалитетов, в понедельник, 13 июля, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Алексей Беспрозванных.
«У некоторых муниципалитетов есть небольшие частные заправочные станции, в которых и сейчас, я вижу, топлива нет, — заметил глава региона. — Мы анализ проводили, когда поставками занимались. У некоторых этих заправочных станций долги по 6−7 месяцев с поставщиками топлива в наш регион. Что происходит? Происходит, что они не заплатили за поставку топлива, им не отгружают это топливо, и мы получаем пустую заправку».
Губернатор поручил провести работу с владельцами указанных АЗС и «посмотреть на их дееспособность».
«Потому что это тоже каким-то образом сказывается на том, что у нас перераспределяются потоки автомобилей уже на другие заправочные станции. Поэтому проанализируйте и мне отдельный доклад сделайте с учетом тех выводов, которые у нас по этой ситуации сегодня имеются», — добавил Беспрозванных.
Отметим, что после сообщений региональных властей о том, что в топливном кризисе произошел перелом, ряд жителей из отдаленных муниципалитетов заявил, что топливо в их АЗС до сих пор не поступало. Часть авторов подобных сообщений указывает на проблемы в Краснознаменском районе.