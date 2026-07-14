Беспрозванных заметил, что в регионе есть проблема небольших пустых АЗС-должников

«У некоторых муниципалитетов есть небольшие частные заправочные станции, в которых и сейчас, я вижу, топлива нет, — заметил глава региона. — Мы анализ проводили, когда поставками занимались. У некоторых этих заправочных станций долги по 6−7 месяцев с поставщиками топлива в наш регион. Что происходит? Происходит, что они не заплатили за поставку топлива, им не отгружают это топливо, и мы получаем пустую заправку».