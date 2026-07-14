В Красноярском крае впервые возбудили уголовное дело за покупку ребенку питбайка

В Красноярском крае впервые возбуждено уголовное дело в отношении родителя, купившего ребенку питбайк, на котором тот попал в ДТП. Об этом сообщил глава ГАИ региона Сергей Молявко.
Случай произошел весной прошлого года в селе Атаманово. 13-летний мальчик без прав катался на питбайке с 15-летним приятелем и они столкнулись с автомобилем.
В результате аварии пассажир, ехавший без мотошлема, получил травмы средней тяжести.
Выяснилось, что транспортное средство подростку-водителю приобрел и подарил отец. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни». Санкция предусматривает следующие виды наказания: штраф до 80 тысяч рублей; либо исправительные или принудительные работы; либо лишение свободы на срок до одного года.
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