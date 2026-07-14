В Красноярском крае впервые возбудили уголовное дело за покупку ребенку питбайка

Выяснилось, что транспортное средство подростку-водителю приобрел и подарил отец. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни». Санкция предусматривает следующие виды наказания: штраф до 80 тысяч рублей; либо исправительные или принудительные работы; либо лишение свободы на срок до одного года.