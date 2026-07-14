Два осетра из сети стоили рыбакам из Комсомольска 640 тысяч рублей

Вместо того чтобы вернуть рыбу в естественную среду обитания, мужчины оставили её себе для дальнейшего употребления в пищу. На берегу они разделали осетров на четыре части и отправились домой, однако по пути были задержаны. Незаконно добытая рыба была изъята.