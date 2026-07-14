Два осетра из сети стоили рыбакам из Комсомольска 640 тысяч рублей

В Комсомольске-на-Амуре суд взыскал с местных жителей более 640 тысяч рублей за незаконный оборот амурских осетров. Рыбу они обнаружили в сети во время промысла, но в реку не выпустили. Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Как установили правоохранители, мужчины находились на реке Амур и проверяли сеть, установленную на частиковые виды рыб. В улове оказались две особи осетровых — особо ценных водных биологических ресурсов.
Вместо того чтобы вернуть рыбу в естественную среду обитания, мужчины оставили её себе для дальнейшего употребления в пищу. На берегу они разделали осетров на четыре части и отправились домой, однако по пути были задержаны. Незаконно добытая рыба была изъята.
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал мужчин виновными по части 3 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов». Им назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
После этого природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причинённого государству. Требования удовлетворены — сумма взыскания составила более 640 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу.