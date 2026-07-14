Бензин подорожал на 7,2% в Нижегородской области за месяц

В Нижегородской области зафиксирован рост цен на топливо в июне 2026 года. Относительно мая стоимость горючего поднялась в среднем на 7,2%, а по сравнению с декабрём 2025 года — на 12,7%. Об этом сообщили в Нижегородстате.
Динамика по отдельным видам топлива выглядит так: литр АИ‑92 в среднем обходился в 68,5 ₽ (месячный рост — 7,7%), АИ‑95 стоил 73,6 ₽ (+7% за месяц). Топливо марки АИ‑98 и выше реализовывалось по цене 94,6 ₽ за литр, прирост составил 1,4%. Дизельное топливо торговалось по 80,1 ₽ за литр — это на 6,3% выше майского показателя.
Если сопоставлять с ценами декабря 2025 года, то АИ‑92 подорожал на 13,2%, АИ‑95 — на 12,5%, АИ‑98 и выше — на 7,3%, дизель — на 10,6%.
В регионе введены ограничительные меры при реализации бензина: продажа осуществляется по графику — в зависимости от первой цифры госномера авто (чётные/нечётные даты). На отдельных автозаправочных станциях стоимость доходила до 199 ₽ за литр. В связи с этим УФАС направило ряду АЗС предупредительные уведомления.