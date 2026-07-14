Суд в Ростове вынес приговор по делу о пропаганде терроризма

Доказано, что с ноября 2021 по август 2024 года в Черкесске осужденный решил оказать содействие международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена на территории РФ), вовлекая в нее иных лиц. С сентября по ноябрь 2024 года подсудимый в диалоге со знакомыми выразил положительную оценку вооруженной борьбе терорганизации против тех, кто не исповедует религию ислам, а также вовлекал знакомых в участии в деятельности МТО в Сирийской Арабской Республики.