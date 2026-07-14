Под Волгоградом решают проблему с пересыханием озера Цаца

— Ситуация с обмелением озера Цаца сложилась не вчера — это следствие давно назревших проблем. Прежде всего, люди в поселении фактически отрезаны от нормального водоснабжения. Местные скважины непригодны из-за превышения железа и цинка, так что рассчитывать на них не приходится. Канал, через который озеро должно пополняться, работает крайне неэффективно, основная масса воды просто теряется по пути. При этом правовой статус этого сооружения не определен, а значит, непонятно, кто может вкладывать средства в его модернизацию, — пояснила ситуацию руководитель Экосовета, председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева.