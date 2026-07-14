В Дзержинске простились с участником Великой Отечественной войны

Церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны, почётным гражданином Нижегородской области и Дзержинска Юрием Васильевичем Овчинниковым состоялась в Дзержинске во вторник, 14 июля. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин в своем МАКС-канале.
Как отметил спикер регионального парламента, шестнадцатилетний Юрий Овчинников вместе с друзьями ушел на фронт в 1942 году, чтобы отомстить за погибшего отца. Почти все мужчины из его родной деревни, которых призвали, были убиты фашистами.
«Возраст не позволял ребятам вступить в действующую армию, поэтому они решили пробраться к партизанам. Но попали в руки СМЕРШа. Все могло бы закончиться плохо… Но случилось настоящее чудо — их спасли комсомольские билеты, зашитые под подкладку одежды! У Юры за плечами была школа-восьмилетка с отличием, поэтому его отправили на учебу в танковое училище», — написал Евгений Люлин.
В девятнадцать лет Овчинников уже командовал танковым взводом и воевал против бандеровцев на Западной Украине, в Карпатах.
Демобилизовался Юрий Овчинников в 1947 году. После окончания десятилетней школы поступил на химический факультет Горьковского университета, работал в лаборатории, защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
Юрий Васильевич стал химиком, научным сотрудником, руководителем лабораторий в филиале госинститута органической химии и технологий. На пенсии продолжал трудиться, создав «Научно-производственное предприятие Композит» и руководив им до 2005 года. Награжден орденом «Знак Почёта», премией Совета Министров СССР, имеет звание «Почётный химик», знак «Отличник изобретательства и рационализации 1987 года».
«Искалеченная войной молодость, и ее ужасы не сломили Юрия Овчинникова. Всю свою жизнь он посвятил науке и созиданию. Не искал лёгких путей, а просто делал своё дело. Был честным, открытым, отзывчивым. Таким мы его запомним — человеком с прямым взглядом, твёрдым характером и огромным сердцем. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память герою», — подытожил председатель Заксобрания Евгений Люлин.