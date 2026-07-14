В Дзержинске простились с участником Великой Отечественной войны

«Возраст не позволял ребятам вступить в действующую армию, поэтому они решили пробраться к партизанам. Но попали в руки СМЕРШа. Все могло бы закончиться плохо… Но случилось настоящее чудо — их спасли комсомольские билеты, зашитые под подкладку одежды! У Юры за плечами была школа-восьмилетка с отличием, поэтому его отправили на учебу в танковое училище», — написал Евгений Люлин.