Ученые раскрыли секрет самовосстановления древнеримского бетона

В состав находки вошли известь, вулканический пепел и фрагменты горных пород. Для анализа специалисты применили трехмерное рентгеновское сканирование, электронные микроскопы, а также химические и минералогические методы. Это позволило изучить поры, разломы и тонкие минеральные слои в диапазоне от миллиметров до нанометров.