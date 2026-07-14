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Ученые раскрыли секрет самовосстановления древнеримского бетона

Ключевым элементом оказался кальцит, заполнявший трещины.

Источник: Science Advances (2026)

Образец материала возрастом около 1900 лет был извлечен из мусоросборника, расположенного под сиденьями общественной уборной. Результаты анализа образца с виллы императора Адриана опубликованы в журнале Phys.org.

В состав находки вошли известь, вулканический пепел и фрагменты горных пород. Для анализа специалисты применили трехмерное рентгеновское сканирование, электронные микроскопы, а также химические и минералогические методы. Это позволило изучить поры, разломы и тонкие минеральные слои в диапазоне от миллиметров до нанометров.

Основным связующим компонентом выступил кальцит — форма карбоната кальция. Его образование происходило в ходе медленного взаимодействия извести с влагой и углекислым газом. Разраставшаяся минеральная структура постепенно заполняла мельчайшие пустоты и дефекты.

В результате внутрь материала хуже проникали вода и агрессивные соединения, способные вызывать разрушение.

Частицы вулканической породы также способствовали упрочнению смеси: на их границах с известью формировалось небольшое количество дополнительного цементоподобного вещества.

«Длительная карбонизация также существенно повышает прочность и потенциальные самовосстанавливающиеся свойства бетона», — отметили авторы работы. По их словам, накопление кальцита играло ключевую роль в заполнении мелких трещин.

Исследователи рассчитывают, что выявленный механизм позволит создать более экологичный современный бетон, обладающий схожей способностью к самовосстановлению.