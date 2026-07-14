Хабаровский цирк ждет преображение

Хабаровский цирк оставался без преобразований 25 лет — никаких особых реноваций в дизайне здания за все это время не было. Концепцию цирка решили переосмыслить хабаровские энтузиасты — они хотят сделать его более современным и комфортным для посетителей. Над проектом работают фотограф, автор логотипа Хабаровска Сергей Колобов и архитектор Надежда Морева. «Первое, с чего мы начали, разработка бренд-концепции: чем цирк интересен нынешнему поколению, чем мы можем привлечь еще больше людей и как сделать цирк более комфортным. Когда бренд-концепция будет разработана, мы приступим к разработке архитектурных решений», — рассказывает Сергей Колобов. На создание проекта выделен срок в 2 месяца. Сергей и Надежда планируют успеть к значимой дате — 25-летию цирка.