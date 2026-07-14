Коллега рассказал об убитом свидетельницей полицейском из Нижнего Новгорода

Погибший в Нижнем Новгороде капитан полиции Сергей Мурыгин заслужил быть образцом для подражания — таким мнением с «РГ» поделился его коллега Степан С., ранее работавший в том же отделении в Нижнем Новгороде.
По его словам, Сергей Мурыгин внешне был обычным парнем, но на самом деле оказался настоящим героем. «Он наступил на горло своему инстинкту самосохранения, — сказал коллега капитана. — Исполнил свой долг до конца, до последней капли крови».
Как сказал Степан С., его коллега не дослужился до больших звезд, но примкнул к плеяде вечно молодых героев.
Напомним, участковый уполномоченный Сергей Мурыгин скончался после тяжелого ранения, нанесенного 42-летней женщиной. Согласно официальному сообщению нижегородского главка, она была свидетельницей по уголовному делу небольшой тяжести. Когда Сергей Мурыгин попросил ее проследовать с ним, женщина выхватила нож и ударила офицера в шею.
Медики несколько дней боролись за жизнь капитана, но вчера он скончался. У него остались жена и маленький ребенок. Руководство ГУ МВД заявило, что окажет родным погибшего офицера всестороннюю помощь.