Количество сирен в Татарстане увеличат в три раза — до 1,6 тысячи

В 2026 году режим ракетной опасности в Татарстане вводили 21 раз. В общей сложности он длился 34 часа. За систему оповещения отвечали 547 сирен. Их количество планируют увеличить до 1,6 тысячи — почти в три раза, сообщил на расширенной коллегии минцифры РТ министр Илья Начвин.
Во время ракетной опасности высокоскоростной интернет переходил на старые стандарты скорости. Когда вводят особые режимы для защиты городов, скоростной 4G временно отключается, остаются активными только 2G и 3G — для голосовых звонков. Сегодня в Татарстане 4,82 миллиона пользователей интернета. Доступ в сеть во время тревоги можно получить через 2,2 тысячи точек общественного Wi-Fi.
Число сирен планируют увеличить до более чем 600 уже к 2027 году. Главная цель — довести их количество до 1,6 тысячи. «Эти громкие звуки зачастую приносят дискомфорт, особенно по ночам, но эта работа делается с одной единственной целью — вовремя предупредить и обезопасить каждого жителя республики», — добавил Начвин.