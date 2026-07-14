Количество сирен в Татарстане увеличат в три раза — до 1,6 тысячи

Во время ракетной опасности высокоскоростной интернет переходил на старые стандарты скорости. Когда вводят особые режимы для защиты городов, скоростной 4G временно отключается, остаются активными только 2G и 3G — для голосовых звонков. Сегодня в Татарстане 4,82 миллиона пользователей интернета. Доступ в сеть во время тревоги можно получить через 2,2 тысячи точек общественного Wi-Fi.