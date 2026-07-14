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Названы новые сроки остановки теплостанции «Северная» в Калининграде

Отключение горячей воды намечено на период с 12 по 25 августа.

Сроки остановки крупнейшей городской теплостанции «Северная» в Калининграде перенесены. Отключение горячей воды, запланированное на период с 5 по 13 августа, переносится на период с 12 по 25 августа включительно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Такое решение принято в связи с проведением большого количества работ по замене изношенных участков трубопровода в городе», — прокомментировали в мэрии.

Часть потребителей при наличии технической возможности будет переключена на другие тепловые источники.

Список адресов, которые попадают в зону отключения — здесь.

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