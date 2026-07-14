Самара простилась с человеком, спасшим для нее здание нынешней Третьяковки

В уютном дворике кафе, затесавшемся в лабиринте старых самарских кварталов, собрались те, кто помнит: друзья, коллеги, почитатели, неравнодушные горожане — все, для кого Виталий Стадников был не просто главным архитектором Самары, а человеком, пытавшимся не дать этому городу измениться до неузнаваемости. Здесь, среди вековых стен красного кирпича, было все как он любил: негромко, душевно, с разговорами о Самаре дотемна.
Он бы одобрительно хмыкнул и сказал свое коронное: «Я молодец». Но его больше нет. Виталий Стадников ушел из жизни 3 июля 2026 года, на 53-м году. Для архитектора возраст почти юный. Только научишься слушать музыку мира и воплощать ее в камне, обретешь мастерство пробивать неприступные стены чиновничьего равнодушия, а небесный колокольчик уже и прозвенел…
Все говорили о нем в настоящем времени. Потому что Виталий не ушел, а остался в каждом спасенном здании, в каждой улице. Остался в самарской Третьяковке, которую вытащил из небытия. В брутальном элеваторе на Хлебной площади. В старом городе, получившем наконец статус исторического поселения.
С экрана — его последняя публичная лекция в 2024 году о сохранении города. Он ловко жонглирует цифрами, примерами не только из Самары, но и Перми, Оренбурга, Казани. Беда, говорит он, везде одна — уходящая натура, но справляются с ней по-разному. Голос спокойный, уверенный. Таким его и запомнили.
Двенадцать лет жизни за шедевр.
История самарской Третьяковки — это больше чем просто рассказ о строительстве музея. Это история о любви, одержимости и борьбе, которую возглавил Виталий Стадников.
Тут необходим небольшой экскурс в прошлое. В 1932 году от завода имени Масленникова построили фабрику-кухню по проекту архитектора Екатерины Максимовой — в форме серпа и молота.
Но затем здание начало приходить в упадок. В 1944 году фабрику перестроили: витражи заложили кирпичом, фасады штукатурили и «украшали» рустом и карнизом. Из авангардного объекта она превратилась в скучную классическую коробку. До конца 1990-х годов здесь еще работал комбинат питания с рестораном «Север», а когда этот устаревший общепит сняли с баланса, задние стало хаотичным местом для ночных клубов и аренды. К 2008 году фабрика-кухня стояла полуразрушенной и готовилась к сносу.
«Я спутался с Фабрикой-кухней, когда делал диссертацию про самарский конструктивизм, — рассказывал Стадников. — Тогда мне стало понятно, что надо заниматься этой Фабрикой-кухней, а то ее снесут. Я тихонько втянулся, стал писать всякие статьи о ней». В 2008 году он начал борьбу по спасению здания вместе с самарскими архитекторами и общественностью, возглавив это движение. Устраивал тематические велопробеги, писал статьи в журналы… Хотя мало кто верил в успех — здание казалось безнадежным.
Но он шел вперед. Чтобы спасти здание, нужно было найти его автора. На старых чертежах стояла подпись «Е. Максимова», но кто это — загадка. За расследование взялся аспирант Самарского госуниверситета Александр Исаков. В сборнике «Первые женщины-инженеры» нашли упоминание об архитекторе Екатерине Николаевне Максимовой. Там же говорилось, что она погибла в 1932 году, попав под поезд. В газете «Известия» был некролог, подтверждающий ее высокое положение. Нашли ее могилу на Ваганьковском кладбище. В декабре 2009 года на ней оставили записку родственникам. В мае 2010 года внуки Максимовой откликнулись и помогли восстановить ее биографию. Оказалось, она была ученицей Алексея Щусева и ведущим специалистом по фабрикам-кухням. Она строила их в Запорожье, Магнитогорске и Свердловске. Самарская фабрика-кухня стала одним из ее последних проектов.
«Я спутался с Фабрикой-кухней, когда делал диссертацию про самарский конструктивизм, — рассказывал Стадников. — Тогда мне стало понятно, что надо заниматься этой Фабрикой-кухней, а то ее снесут. Я тихонько втянулся, стал писать всякие статьи о ней».
Когда здание признали объектом культурного наследия, встал вопрос о его восстановлении. Стадников настаивал на реставрации, а не реконструкции. «Реконструкция предполагает замену всех конструкций, а реставрировать всегда лучше, — объяснял он. — Ключевой вопрос — подлинность. Если ее нет, то зачем имитировать?».
Он вошел в авторский коллектив проекта реставрации, который предусматривал восстановление первоначального облика фабрики-кухни 1932 года и демонтаж всех поздних наслоений. В сентябре 2021 года здание, пережившее ренессанс, открыли. А в 2022 году здесь появился филиал Третьяковской галереи. Сегодня тысячи людей посещают этот музей, не зная имени «спасителя» Фабрики. Но те, кто знает, помнят.
И даже позже, когда болезнь уже брала свое, Виталий Стадников продолжал работать над главной книгой о фабрике-кухне. Он писал ее в парижской клинике, где лечился. Иммунитета почти не было, требовались еженедельные процедуры, но он продолжал работать. В сентябре 2025 года в самарской Третьяковке презентовали книгу «Век Фабрики-кухни». В числе авторов — Виталий Стадников.
Реальная битва за историю.
На Хлебной площади до сих пор высится брутальный элеватор — экспериментальное здание конца 1970-х — начала 1980-х годов. С этого места, с Хлебной площади, когда-то начиналась Самара. Элеватор хотели снести, а на его месте планировали построить элитный жилой микрорайон. Стадников вместе с градозащитниками и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры отстояли его. А в апреле 2025 года элеватор включили в предмет охраны исторического поселения как архитектурную доминанту Самары, которую видит каждый, проплывающий по матушке-Волге.
Это были не единичные случаи. Стадников говорил о 631 исторически ценном объекте в центре Самары, 74 из которых стояли под снос (но их удалось также спасти). Говорил громко, прямо, без оглядки на власть имущих.
А еще на вечере (нет, не памяти, а жизни) была импровизированная экскурсия в заброшенном здании самарского Реального училища — памятнике федерального значения. На экране среди руин, с битым кирпичом под ногами он весело показывал на макете, как власти решают проблемы — и со стариной, и с обманутыми дольщиками.
«Реальное училище — полная иллюстрация происходящего с территорией Исторического поселения Самара, зависшего без принятия регламентов, — писал он тогда. — Наслаждайтесь!».
Безымянка и человеческое достоинство.
Стадников был специалистом по конструктивизму. Он видел ценность в районах советского времени, особенно в Безымянке, окруженной промышленными предприятиями. Центр Безымянки вдоль улицы Победы он называл средой перетекающих сталинских ансамблей, которые требуют отношения к себе как к наследию. Он не идеализировал советскую архитектуру, но защищал ее ценность. Хрущевские кварталы называл «антикапиталистическим санаторием»: много солнца, зелени, нет границ участков, все доступно. И предупреждал: если отдать эти районы застройщикам, школы и больницы не появятся в нужном количестве, а значит, будут не элитные микрорайоны, а неудобные «человейники» с недоразвитой инфраструктурой. Так во многом и произошло…
Будучи главным архитектором города, а потом и советником губернатора по архитектуре, он мыслил системно. Говорил о транспорте: в Южный город и Крутые Ключи надо пускать трамваи и автобусы по выделенной полосе. Говорил о зелени: «Нельзя все закатывать в бетон». Говорил о стратегии: в 2013 году у Самары была стратегия развития до 2025 года, признанная одной из лучших в стране, но ее отменили, потому что так никто не работал. Проблема всех стратегий Самары в том, что они не ориентированы на человеческие потребности, а ведь человек — это не болт и не винт.
Жизнь на вайбе.
Друзья говорят: «Он был “на вайбе”. Словно легко греб веслом в Жигулевской кругосветке — водном маршруте вокруг Самарской Луки, который тоже очень любил. Всегда с улыбкой, на позитиве. И любимая присказка, нет — девиз всей жизни: “Уныние — великий грех”. Даже когда он понимал, что чиновничью косность не прошибить, искал нужные слова, образы, заходил, с другой стороны, привлекал мировых экспертов. Создавал команду единомышленников. И их было достаточно. Однажды на его импровизированную лекцию в Доме архитекторов только по объявлению в соцсетях за сутки собралось больше ста человек.
Спасению здания фабрики-кухни Стадников отдал больше 10 лет жизни. Был повод улыбнуться на открытии музея.