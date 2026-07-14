Самара простилась с человеком, спасшим для нее здание нынешней Третьяковки

Но он шел вперед. Чтобы спасти здание, нужно было найти его автора. На старых чертежах стояла подпись «Е. Максимова», но кто это — загадка. За расследование взялся аспирант Самарского госуниверситета Александр Исаков. В сборнике «Первые женщины-инженеры» нашли упоминание об архитекторе Екатерине Николаевне Максимовой. Там же говорилось, что она погибла в 1932 году, попав под поезд. В газете «Известия» был некролог, подтверждающий ее высокое положение. Нашли ее могилу на Ваганьковском кладбище. В декабре 2009 года на ней оставили записку родственникам. В мае 2010 года внуки Максимовой откликнулись и помогли восстановить ее биографию. Оказалось, она была ученицей Алексея Щусева и ведущим специалистом по фабрикам-кухням. Она строила их в Запорожье, Магнитогорске и Свердловске. Самарская фабрика-кухня стала одним из ее последних проектов.