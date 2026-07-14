Онкологи Красноярска провели редкую операцию, сохранив часть легкого 78-летней пациентке

Специалисты Красноярского краевого онкологического диспансера им. А. И. Крыжановского успешно прооперировали 78-летнюю пациентку с аденокарциномой верхней доли левого легкого, осложненной распространением опухоли на артерию. Уникальность случая заключалась в том, что опухоль проросла в общую легочную артерию — единственный сосуд, питающий левое легкое (в правое входят две артерии), отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. Специалисты хирургической бригады под руководством заведующего отделением торакальной онкологии и опухолей кожи Алексея Крата удалили верхнюю долю легкого вместе с пораженным участком сосуда. Затем хирурги наложили прямой сосудистый анастомоз («стык» сосудов), восстановив кровоток. Операция проводилась с временным отключением легкого от системы кровообращения; работа со швом заняла около 12 минут. Пациентка провела в реанимации три дня и была выписана на 11-е сутки, сохранив функционирующую часть органа. За 30 лет моей практики это лишь третья или четвертая подобная операция. Такие вмешательства выполняются крайне редко, поскольку обычно опухоль врастает в артерию на большую глубину, и тогда требуется либо протезирование сосуда с привлечением сосудистых хирургов, либо полное удаление легкого. В этом же случае мы смогли выполнить все собственными силами. Для пациентки 78 лет с одним легким жить было бы тяжело, — рассказал Алексей Крат. Красноярский краевой клинический онкологический диспансер является ведущим профильным учреждением региона. Центр координирует оказание онкологической помощи по всему краю и участвует в реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».