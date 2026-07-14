Ученые выяснили, что гиены избегают драк с помощью «улыбки»

Исследователи изучили игровое поведение гиен в дикой природе на территории Танзании и Южной Африки. Как выяснилось, эти хищники играют на протяжении всей жизни: молодые особи делают это чаще, однако взрослые также участвуют в играх, в том числе в воде. Во время игровых схваток гиенам необходимо передать партнеру отсутствие агрессивных намерений. В противном случае игра может перерасти в серьезный конфликт, что представляет опасность для крупных и сильных животных.