Ученые выяснили, что гиены избегают драк с помощью «улыбки»

Исследователи изучили игровое поведение гиен в дикой природе на территории Танзании и Южной Африки. Как выяснилось, эти хищники играют на протяжении всей жизни: молодые особи делают это чаще, однако взрослые также участвуют в играх, в том числе в воде. Во время игровых схваток гиенам необходимо передать партнеру отсутствие агрессивных намерений. В противном случае игра может перерасти в серьезный конфликт, что представляет опасность для крупных и сильных животных.
Наиболее распространенным сигналом мирных намерений является «расслабленная открытая пасть» (ROM). Такая «улыбка» указывает на несерьезность нападения. Однако в групповых играх, где не все участники видят друг друга, этого сигнала недостаточно. В таких случаях гиены используют голосовые сигналы.
Ученые зафиксировали 13 различных звуков, издаваемых животными во время игры, причем пять из них ранее не описывались. Голосовые сигналы доступны всем участникам, даже при отсутствии зрительного контакта.
Как отметил соавтор исследования Оливер Хёнер, гиены гибко применяют разные сигналы в зависимости от ситуации: при наличии зрительного контакта достаточно мимики, а в групповых играх добавляются звуки. Способность адаптировать язык общения под конкретные условия свидетельствует о высоком интеллекте и развитых социальных навыках у пятнистых гиен. Исследование показало, что они способны тонко оценивать контекст и выбирать необходимые сигналы для сохранения дружелюбного и безопасного характера игры для всех участников.