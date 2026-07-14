Врач Миронов объяснил, что делать, если в квартиру залетела оса или шершень

Если оса залетела в помещение, не паникуйте и не делайте резких движений, чтобы не спровоцировать атаку. Лучше замрите или медленно отойдите в сторону, открыв окно, чтобы оса могла улететь самостоятельно. Если укус произошёл, промойте место укуса водой с мылом и приложите холодный компресс, чтобы уменьшить боль. Можно принять антигистаминный препарат. Важно пить больше жидкости, чтобы помочь организму быстрее справиться с последствиями укуса.