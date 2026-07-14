Врач Миронов объяснил, что делать, если в квартиру залетела оса или шершень

Укус осы обычно вызывает лишь местную реакцию: покраснение, отёк, жжение и зуд, которые проходят в течение нескольких дней. Однако для людей с аллергией даже один укус может быть смертельно опасным, рассказал врач-терапевт Антон Миронов в разговоре с РИАМО.
У аллергиков укус этого хищного насекомого способен вызвать анафилактический шок — состояние, при котором происходит стремительный отёк, падение артериального давления, спазм дыхательных путей и потеря сознания. В таких случаях счёт идёт на минуты, и требуется немедленная медицинская помощь.
Шершень, будучи крупнее осы, обладает более токсичным ядом, и при укусе выделяет его в большем количестве. Это делает реакцию организма более выраженной: боль становится сильнее, отёк более значительным, а общее состояние может ухудшиться. Особую тревогу вызывают укусы в области шеи, языка и гортани, так как нарастающий отёк может перекрыть дыхательные пути и привести к удушью.
Если оса залетела в помещение, не паникуйте и не делайте резких движений, чтобы не спровоцировать атаку. Лучше замрите или медленно отойдите в сторону, открыв окно, чтобы оса могла улететь самостоятельно. Если укус произошёл, промойте место укуса водой с мылом и приложите холодный компресс, чтобы уменьшить боль. Можно принять антигистаминный препарат. Важно пить больше жидкости, чтобы помочь организму быстрее справиться с последствиями укуса.
При появлении затруднённого дыхания, отёка лица и горла, осиплости голоса, головокружения, сыпи, тошноты или учащённого сердцебиения немедленно вызовите скорую помощь.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как помочь себе при укусе осы, если под рукой нет аптечки.